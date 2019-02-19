Bursa'da Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler" oyunu sanatseverler için sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oyunu Yıldıray Şahinler yönetti.

Irmak Bahçeci'nin kaleme aldığı oyunda, Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların yanı sıra Bahtiyar Engin ve Simge Defne de rol aldı.

Çocukluğundan beri ayrılmamış olan mahallenin kasabı, muhasebeci ve Türk kültürü profesörü olan üç arkadaştan biri kanser olunca inançları gereği öldükten sonra yakılmak istemesini konu alan oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.



