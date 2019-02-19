Bursa'da Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler" oyunu sanatseverler için sahnelendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oyunu Yıldıray Şahinler yönetti.
Irmak Bahçeci'nin kaleme aldığı oyunda, Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların yanı sıra Bahtiyar Engin ve Simge Defne de rol aldı.
Çocukluğundan beri ayrılmamış olan mahallenin kasabı, muhasebeci ve Türk kültürü profesörü olan üç arkadaştan biri kanser olunca inançları gereği öldükten sonra yakılmak istemesini konu alan oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!
Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı
Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum