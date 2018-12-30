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Bursa'da alkollü olan kişi, pompalıyla ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 08:49 | Son Güncelleme

BURSA'da, alkollü olduğu ileri sürülen Yaşar G.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, alkollü olduğu ileri sürülen Yaşar G. (41), pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Yaşar G., polis ekiplerinin 1 saat süren çabasının ardından ikna edildi. Olayda yaralanan olmadı. Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Yalnız yaşadığı evin penceresinden sokağa doğru tehdit ve hakaretlerde bulunan Yaşar G. (41), bir süre sonra evinde ruhsatsız olarak bulundurduğu pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Mahalle sakinleri polise haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler çelik yeleklerini giyerken uzun namlulu silahlar ile evin çevresini sardı. Yüksek promilde alkollü olduğu öğrenilen Yaşar G., müzakereci polisin çabası ile yaklaşık 1 saat sonra ikna edildi. Şüpheli Yaşar G., ifadesini alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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