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  4. Bursa'da alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 08:18 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Bursa'da alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Burak K. idaresindeki otomobil, Balabancık Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan ve yaralanmadığı belirlenen Burak K, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.

Caddede bulunan binalardaki bazı vatandaşlar, evlerinden cep telefonlarının kamerasıyla takla atan aracın görüntüsünü çekti.

Trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(AA)

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Bursa trafik kazası

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