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Bursa'da alzheimer hastalarına "Komik Para" oyunuyla destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Bursa'da alzheimer hastalarına "Komik Para" oyunuyla destek

Bursa'da, alzheimer hastaları için "Komik Para" oyununu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Serkan Çetinkaya yönetti.

Oyun, insanın para uğruna nelerden vazgeçebileceğini, türlü türlü yalanlar uydurabileceğini, akla gelmeyecek komik olaylar dizisini konu alıyor.

Oyunda Elif Epiri, Serkan Çetinkaya, Nevin Tuzlacıoğlu, Bünyamin Avcı, Özgür İde Acarbabacan, Cem Çanakoğlu, Neş’e Yıldırım ve Conta Bertolucci gibi oyuncular sahne aldı.

Alzheimer Hasta Konuk Evi yararına sahnelenen oyun, sanatseverler tarafından beğeni kazandı.

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"Komik Para" Alzheimer Hasta Konuk Evi TiyatrOne Tiyatro Topluluğu

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