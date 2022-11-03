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Bursa'da ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, annesi öldü

03.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşaktaki kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Vural Güleç (45), annesi Nezahat Güleç ile (69) Karacabey Devlet Hastanesi'nden çıktıktan sonra 16 V 4640 plakalı otomobiliyle hareket etti.

Otomobil, hastanenin önündeki kavşakta sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile annesi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sıkıştıkları yerden kurtarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nezahat Güleç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında, Güleç idaresindeki otomobilin yanındaki araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada hareket ettiği ve kavşakta ambulansla çarpıştığı görülüyor.

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