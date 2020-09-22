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Bursa’da anne ile kızın domuz bağıyla öldürülmesine çifte müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bursa’da eşi Hayat ve kayınvalidesi Sabah Meşail’i domuz bağı ile bağlayıp, öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab’a (28) biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet ve 8 yıl hapis cezası verildi.

Bursa’da eşi Hayat ve kayınvalidesi Sabah Meşail’i domuz bağı ile bağlayıp, öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab’a (28) biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet ve 8 yıl hapis cezası verildi. Ona yardım eden arkadaşı ve tutuksuz yargılanan Khaled Jarad ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz yılın nisan ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalleli, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. İhbarla adrese gelen polis, kapısı açık olan daireye girdiğinde bir kişi, pencereden atlayarak kaçtı. Polis, evde domuz bağı ile bağlanmış, ağzı koli bandıyla bantlı kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine domuz bağı yapılmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi daha buldu.
Kadınların, Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının, Hayat Meşail’in eşi Ali Hattab ve onun arkadaşı Khaled Jarad olduğu iddia edildi.
Khaled Jarad, olay yerine yakın bölgede, Suriye’ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana’da polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Üzerinden, eşi Hayat Meşail’e ait 12 bin 400 lira ile 5 bin lira değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hattab ile Jarad hakkında, ’Kasten adam öldürmek’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Jarad, haziran ayında görülen duruşmada, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
Ali Hattab ile arkadaşı tutuksuz sanık Khaled Jarad’ın yargılanmasında sona gelindi.
Duruşmaya tutuklu sanık Ali Hattab, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Khaled Jarad, sanık avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda yerini aldı. Tutuklu sanık Ali Hattab, "Kimseyi öldürmedim. Polislerden korktuğum için cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp, bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi, akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" diyerek savunmasını tekrarladı. Tutuksuz sanık Khaled Jarad da cinayetlerle ilgisi olmadığını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı, sanık Ali Hattab’ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme suçunun eş veya kardeşe karşı işlenmesi suçlarından cezalandırılmasına ve tutukluk halinin devamına, sanık Khaled Jarad’ın ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hattab’a, kayınvalidesine karşı işlediği ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, eşine karşı işlediği ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma’ suçundan 2’şer defa 4 yıl hapis; sanık Jarad’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma’ suçundan 2’şer defa 4 yıl, ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Khaled Jarad’ın, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezaevine gireceği öğrenildi.

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