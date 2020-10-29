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Bursa’da anne kıza en acı veda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Konya’da eski nişanlısı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu (48) Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya’da eski nişanlısı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu (48) Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadılar.
Cenaze namazı korona virüs sebebiyle sosyal mesafe tedbirleri alınarak Kent Mezarlığı’ndaki camide kılındı.
Olay, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ.’den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.’den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) içinde bulunduğu 55 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptığı incelemede Ömer İ.’nin Selahaddin Eyyübi Mahallesi Nurullah Sokak’ta bulunduğunu tespit etti. Olay yerine giden polis, tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Ömer İ.’yi ikna etmek için çaba gösterdi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmek için arkadaşlarını çağırdığı Ömer İ. tabancasını ateşleyerek kendisini öldürdü.
Konya’daki işlemleri tamamlanan anne kız son yolculuğuna uğurlanmak için Bursa’ya getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’nde işlemleri tamamlanan anne kız için Kent Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı.
Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu Hamitler Kent Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Gözyaşlarına boğulan yakınları ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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