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Bursa'da anne ve babasını murçla yaralayan gence 25 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Bursa'da anne ve babasını murçla yaralayan gence 25 yıl hapis cezası

Bursa'da anne ve babasını murçla yaraladığı gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Önder Bilgit (28), cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı.

Savunmasını yapan Bilgit, Adli Tıp Kurumundan gelen "Akli dengesi yerindedir." raporunu kabul etmediğini söyledi.

Ceza kanunlarını incelediğini belirten Bilgit, "Hakkımda yaralama suçundan en az 6 yıl ceza verilebileceğini öğrendim. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Önder Bilgit'i 25 yıl hapse mahkum etti.

- Olay

Önder Bilgit, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Yalıçiftlik Mahallesi yolunda, 9 Temmuz 2013'te aileye ait zeytinyağı fabrikasında babası Hüseyin ve annesi Emine Bilgit'i tartışma sırasında murçla yaralamıştı. Yaralı çift, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olay yerinden kaçan Önder Bilgit ise jandarma tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Daha önce yargılanan ve "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen genç hakkında verilen karar, akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde alınan raporların çelişkili olduğu, ayrıca davada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Sanığın babası Hüseyin Bilgit de önceki duruşmada, oğlundan şikayetçi olmadığını ve tedavisinin yapılamadığı gerekçesiyle tahliye edilmesini istemişti.

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