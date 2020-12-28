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Bursa’da anonsa giden polis ekipleri kaza yaptı

28.12.2020 12:37 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hatalı dönüş yapan minibüse çarpmamak için manevra yapan polis otosu önce direğe, sonra yaşlı bir kadına çarparak durabildi.Kaza, saat 13.30 sıraları Yıldırım İncirli caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa’da hatalı dönüş yapan minibüse çarpmamak için manevra yapan polis otosu önce direğe, sonra yaşlı bir kadına çarparak durabildi.
Kaza, saat 13.30 sıraları Yıldırım İncirli caddesi üzerinde meydana geldi. Anonsa giden polis ekipleri, henüz plakası belirlenemeyen ve hatalı dönüş yaptığı iddia edilen minibüse çarpmamak için ters yöne kırdı. Yağıştan dolayı kayganlaşan yolda duramayan polis ekipleri önce aydınlatma direğine, sonra kaldırımda yürüyen yaşlı kadına çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan polis ekiplerine ilk müdahale olay yerinde yapılırken, polis otosunun çarptığı yaşlı kadın ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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