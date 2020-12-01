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Bursa’da apartman girişinde kadın cesedi...Bir kişi gözaltına alındı

01.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir apartmanın girişinde cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.Olay merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Orhaneli’ndeki evinden öğleden sonra ayrılan 32 yaşındaki Nuray E, eşine halasına gideceğini söyleyerek, yasak aşk yaşadığı 37 yaşındaki Yusuf A.

Bursa’da bir apartmanın girişinde cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Olay merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Orhaneli’ndeki evinden öğleden sonra ayrılan 32 yaşındaki Nuray E, eşine halasına gideceğini söyleyerek, yasak aşk yaşadığı 37 yaşındaki Yusuf A. ile buluştu. Çift geceyi birlikte geçirmeye karar verince Nuray E. eşini arayarak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve dönemeyeceğini ve geceyi halasının evinde geçireceğini söyledi. Gece boyunca birlikte olan ikili, sabaha karşı tekrar birlikte olmak istedi. Birlikteliğin ardından Nuray E.’nin fenalaştığını gören şahıs, kadına kalp masajı ve sun’i teneffüs yaptı. Yusuf A. Nuray E.’nin şuurunun kapandığını fark edince kıyafetlerini giydirerek cesedini oturduğu binanın giriş kapısına bıraktı. Sağlık ekiplerini arayıp kapıda baygın bir kadın yattığını ihbar eden Yusuf A. daha sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen Yusuf A., sağlık ekiplerinden Nuray E.’nin öldüğünü öğrendi. Korkup kaçan Yusuf A. kadının telefonunu da aldı. Olaydan sonra konuyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuray E.’nin gece Yusuf A. ile birlikte kaldığını ve kadını kapıya Yusuf A.’nın bıraktığını tespit etti. Ekipler Yusuf A.’yı Orhangazi’de çalıştığı iş yerinde yakalayarak gözaltına alındı. Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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