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Bursa'da apartmanın bodrum katında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da apartmanın bodrum katında yangın

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında sabah saatlerinde çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman olan apartmandaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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