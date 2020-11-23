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  4. Bursa’da araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı

Bursa’da araba çarpan yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı

23.11.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın acılar içerisinde bağırırken eşi ve çarptığı otomobil sürücüsü tarafından teselli edildi.Kaza, öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana geldi.

Bursa’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın acılar içerisinde bağırırken eşi ve çarptığı otomobil sürücüsü tarafından teselli edildi.
Kaza, öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KC 404 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ö. karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.’yü fark edince aniden frene bastı, fakat durduramadı. Otomobilin çarptığı Zeliha Ö. ise acılar içerisinde feryad etmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracından aldığı bahtaniye ve yastıkla yaşlı kadına yardımcı olurken, yaralı kadının eşi ise bir an bile yanından ayrılmadı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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