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Bursa’da araç takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 09:01 | Son Güncelleme

Bursa’da takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesinde sabaha saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesinde sabaha saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ü. yönetimindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil yoldan çıkıp alçakta bulunan apartman girişine çarparak takla attı. Araçta sıkışan üç kişi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden 20 dakikalık çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar İlhan Ö., Volkan Ü. Ve Celal A. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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