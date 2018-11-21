HABER

Bursa'da araç tamir atölyesindeki yangın kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

BURSA'da araç tamir ve bakımı yapılan atölyede çıkan yangında bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da araç tamir atölyesindeki yangın kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da araç tamir ve bakımı yapılan atölyede çıkan yangında bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın ve sonrası, güvenlik kameralarına yansıdı.
Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde, dün gece saatlerinde, Necati Ökke'ye ait araç tamir ve bakımı yapılan atölyede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.
Yangın ve sonrası ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün sürücü kısmından başlayan yangınla birlikte, aracın kısa sürede alev topuna dönüştüğü görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da araç tamir atölyesindeki yangın kameradaBursa'da araç tamir atölyesindeki yangın kameradaBursa'da araç tamir atölyesindeki yangın kamerada

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı (3)Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı (3)
Kaza yapan motosikletlinin elini bırakmadıKaza yapan motosikletlinin elini bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.