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Bursa'da araç tamir atölyesindeki yangın kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

BURSA'da araç tamir ve bakımı yapılan atölyede çıkan yangında bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da araç tamir ve bakımı yapılan atölyede çıkan yangında bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın ve sonrası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde, dün gece saatlerinde, Necati Ökke'ye ait araç tamir ve bakımı yapılan atölyede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.

Yangın ve sonrası ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün sürücü kısmından başlayan yangınla birlikte, aracın kısa sürede alev topuna dönüştüğü görülüyor.

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