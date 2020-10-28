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Bursa’da aracın motoruna sıkışan kedi 1 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:31 | Son Güncelleme

Bursa’da otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa’da otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra panik yapan yavru kedi, bu kez de otomobilin tekerliğine girdi. Uzun uğraşlar sonucu oradan da kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı.
Kestel ilçesi Turgut Özal Caddesi’nde otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden kurtardı. Fakat panikleyerek kaçan kedi, bu sefer de aracın tekerleğine girdi. İtfaiye ekiplerince ikinci kez kurtarılan kedi, daha sonra kaçarak gözden kayboldu.
Araç sürücüsü ” Araba giderken kedi sesi geliyordu. Gürsu’dan buraya kadar bu şekilde geldim. Kedi sesini duyunca hemen aracı durdurup kediyi çıkarmaya çalıştım. Sonra hayvan zarar görür diye itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da sağ olsunlar gelerek bir canlının kurtulmasına sebep oldular.” dedi.

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