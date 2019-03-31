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Bursa'da araması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

BURSA'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 87 kişi, yerel seçimler için oy kullanmaya gittikleri okullarda yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa'da araması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandı

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 87 kişi, yerel seçimler için oy kullanmaya gittikleri okullarda yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce, haklarında arama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Bursa'da çeşitli suçlardan aranan şüphelileri tespit eden polis, seçmen kağıtlarının askıya çıkmasının ardından bu kişilerin oy kullanacakları okulları belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri sandık başlarında önlem alarak, araması bulunan 87 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alarak emniyete götürdü. Osmangazi ilçesi Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'na oy kullanmak için gelen hırsızlık şüphelisi O.B. (19) de oyunu kullandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.B., suçsuz olduğunu ileri sürdü.

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Bursa'da araması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandıBursa'da araması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandı

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