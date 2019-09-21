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Bursa’da arazide binlerce ölü tavuk bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin yumurta tavuğu ölüsü bulundu.Olay, Bayındır köyünde yaşayanların kötü kokudan rahatsız olmaları ile ortaya çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin yumurta tavuğu ölüsü bulundu.

Olay, Bayındır köyünde yaşayanların kötü kokudan rahatsız olmaları ile ortaya çıktı. Köy sakinleri kötü kokunun nereden geldiğini araştırmak için çevre arazileri kontrol etti. Vatandaşlar, bir arazide çok sayıda yumurta tavuğu ölüsü ile karşılaştı. Köylü durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce tavuk ölüsü buldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede 6 bine yakın tavuk ölüsünün olabileceği belirlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ölü tavuklardan numune aldı. Ardından belediye ekipleri açıkta kalan diğer tavuk ölülerini kireçleyerek gömdü. Bayındır köyünde üç tavuk çiftliğinin olduğu ikisinde et birininde de yumurta üretimi yapıldığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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