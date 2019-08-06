Bursa'da arkeopark kazılarında sona gelindi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’nın ilk temellerinin atıldığı Hisar bölgesinde hayata geçirilen ve kentin binlerce yıllık tarihinin ortaya çıkarıldığı projede, arkeopark kazılarında sona gelindi.

​Kentin temellerinin atıldığı, Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı’ya dönemine ev sahipliği yapan Hisar Sur İçi bölgesinin korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen 'Yaşayan Tarih Hisar Kentsel Tasarım Projesi' ile 2400 yıllık tarih gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Projenin ilk etabında Oruçbey Caddesi’nin cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama işleri tamamlanırken, arkeopark kazılarında ise son aşamaya gelindi.

Bölgede incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı çalışmalarını yürüten ekipten bilgi aldı. Hisar’daki çalışmaları uzun zamandır belirli noktalarda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Oruçbey Caddesi’ndeki çalışmaları tamamladık. Etap etap çalışarak bu bölgede tarihi dokuyu ortaya çıkarıp, turizme kazandıracağız. Arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı öncesi Bizans, Roma ve Bitinya’ya kadar farklı dönemlerin izlerinin ortaya çıktığı kazı çalışmaları sürüyor. İnşallah, bu yaz kazı çalışmalarını bitirerek, bu bölge önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek” dedi.

KESİŞME NOKTASI

Arkeopark’ın Hisar bölgesinin merkezinde önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Dündar, “Burası tam bir kesişme noktası. Üftade Camii’nden gelen yol, Oruçbey Caddesi ve Bursa’nın fethi sonrasında inşa edilen ilk camii olan Alaaddin Camii’nin merkezinde yer alıyor. Bu çalışmaları etap etap sürdürerek, Oruçbey Caddesi, Arkeopark, Şehir Bostanı, Filiboz Mescidi ve sivil mimarlık örneği yapıların ayağa kaldırılmasıyla birlikte adım adım Eski Bursa’yı tarihi dokusuyla birlikte ortaya çıkaracağız. Hisar, herkesi cezbedecek, dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak” diye konuştu.