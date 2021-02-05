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  4. Bursa’da avcılıkta kullanılması yasak 6 bin 500 metre pinter ele geçirildi

Bursa’da avcılıkta kullanılması yasak 6 bin 500 metre pinter ele geçirildi

05.02.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Bursa Uluabat Gölü’nde turna balığının kaçak avcılığını önlemek için yapılan kontrollerde 6 bin 500 metre pinter (turna sakası) ele geçirildi.

Bursa Uluabat Gölü’nde turna balığının kaçak avcılığını önlemek için yapılan kontrollerde 6 bin 500 metre pinter (turna sakası) ele geçirildi. 500 kilogram canlı turna balığı ile 27 adet kaplumbağa da göle salındı.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı son zamanlarda alınan ihbarlar doğrultusunda av yasağında bulunan turna balığının avcılığını engellemek amacıyla Uluabat Gölü’nde ve kıyılarında denetimlerini arttırdı. Turna balığının yumurta bırakmasına müsait üreme alanlarında yapıaln kontrollerde avlarda bulundurulması ve kullanılması yasak olan sazlık alandan göl içine kurulmuş 6 bin 500 metre pinter (turna sakası) ele geçirildi. Sahibi tespit edilemeyen pinter Bursa İl Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Ayrıca ele geçirilen malzemelerin toplandığı sırada pinterlerin içinde bulunan yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ile 27 adet canlı kaplumbağa da Uluabat Gölü’ne iade edilerek doğal hayata kazandırıldı.

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