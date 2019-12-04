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Bursa’da AVM’de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa’da AVM’de yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki bir alışveriş mağazasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelerek zamanında müdahalede bulunan ekiplerin sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa’da AVM’de yangın

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