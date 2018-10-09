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Bursa'da avukatlardan protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

BURSA'da avukatlar, avukat Ömer Kavili'nin İstanbul'da mahkeme heyetiyle tartışması ardından 'hakaret' suçundan tutuklanması, İzmit'te de Avukat Hüseyin Fener'in bürosunda bıçaklanarak yaralanmasını protesto etti.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da avukatlar, avukat Ömer Kavili'nin İstanbul'da mahkeme heyetiyle tartışması ardından 'hakaret' suçundan tutuklanması, İzmit'te de Avukat Hüseyin Fener'in bürosunda bıçaklanarak yaralanmasını protesto etti. Kavili, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Bursa Barosu avukatları, adliye binası önünde toplandı. Basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun, geçen hafta sonu İstanbul’da meslektaşları avukat Ömer Kavili'nin, mahkeme heyetiyle tartışmasından sonra tutuklandığını, dün de Kocaeli'de avukat Hüseyin Fener'in, bürosunda bıçaklandığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Bizler 1979 yılında Avukat Cengiz Göral’ı, 2017’de de Avukat Özgür Aksoy’u şehit verdik. Geçen yıl Avukat Ahmet Cem Fırat, bürosunun girişinde bıçaklandı. Geçen ay Cüneyt Bülent Şeker, haciz mahallinde borçlunun yakını tarafından yüzünden ısırılarak yaralandı. İstanbul’da Bayrampaşa Emniyeti’nde, Beşiktaş ve Etiler’de, Ankara Adliyesi’nde, Trabzon’da, Bitlis’te, Adana’da, Antalya’da, Aydın’da pek çok meslektaşımız işkenceye uğradı, silahlı ve kaba tehditle karşılaştı. Can güvenliğinin olmadığı, yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Yargının vazgeçilmez üç unsurundan biri olan savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Bugün avukata atılan yumruğun, saplanan bıçağın, sıkılan her kurşunun adaleti ve bağımsız yargıyı hedef aldığını, hele ki avukata yönelik her türlü saldırıyı cesaretlendirenler, o savunmaya bir gün kendilerinin de ihtiyacı olacağını asla unutmasınlar." Basın açıklamasının ardından avukatlar, adliye önünden Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Avukatlar, 'Savunma haktır, avukatlar vardır', 'Savunma susmaz, susturulamaz', 'Bursa korkma, avukatın yanında' sloganları attı.

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