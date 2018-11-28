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Bursa'da ayakkabı dükkanındaki patlama ve yangın kameralarda

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

BURSA'da geçtiğimiz gece 6 katlı apartmanın en alt katında bulunan ayakkabı dükkanında çıkan yangın ve patlamanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Halil ÖZÇOBAN (DHA) BURSA'da geçtiğimiz gece 6 katlı apartmanın en alt katında bulunan ayakkabı dükkanında çıkan yangın ve patlamanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların apartmanı boşaltması ve alevlerden kaçması dikkatlerden kaçmadı. Yangın, önceki gece Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki ayakkabı dükkanında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede işyerini kapladı. Duman ve gazın etkisiyle mağazanın camları patlayarak çevreye sıçradı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yangın çıkan dükkanın üst katlarında oturan apartman sakinlerinin patlama sesini duyup, alevleri fark etmesi üzerine kendilerini sokağa atması da görüntülere yansıdı. Yangın çıktığı sıralarda olay yerinin yanındaki dükkanda olduğunu belirten mahalle esnaflarından Necati Aydın, yangının başladığı sıralarda meydana gelen patlamayla mahalle sakinlerinin büyük bir tedirginlik yaşadığını belirtti. Aydın, "Gece 01.30 civarlarında yandaki dükkandan alevlerin yükseldiğini gördüm. İşyeri sahibini arayarak bilgi verdim. Apartman sakinleri telaş içerisinde kaçışmaya başladı. Aşağıya inemeyenler çatıdan, diğer apartmana geçerek oradan indiler. İlk önce cam patladı. Patlama esnasında bütün komşular camlara, balkonlara çıktı. O sırada itfaiye ekipleri de geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. ''dedi. ''CANIMIZI ZOR KURTARDIK'' Yangın çıkan binanın birinci katında oturan Nurdan Sertkan ise evinin yangında anında büyük zarar gördüğünü belirterek, "Patlamalarla yatağımızdan uyandık. Büyük bir korkuyla çocuklarımı, eşimi aldıktan sonra canımızı zor kurtardık. Yanan dükkanın üst katında oturuyorum. Evimin dış taraftan görünen hasarı dışında içinde de hasar var. Eşyalarım hasar gördü. Şu ana kadar gelen giden olmadı. Sabahtan beri eksper bekliyorum. Şu ana kadar kimse kapımı çalmadı. Zararım var ama ilgilenen yok. Konuyla ilgilenen yetkililerden yardım bekliyoruz. Çocuklarımın kitapları zarar gördü. Dün okula gidemediler. Gece boyunca kitaplarını sildik. Çocuğum o şekilde okula gitti" diye konuştu.

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