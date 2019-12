Bursa’da ‘Babadan Evlada’ buluşması

Aynı mesleği birkaç nesildir sürdüren ve ürünleri ile hizmetleri kamuoyuna mal olan Bursalı aileler, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Babadan Evlada’ isimli programda bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk kez gerçekleşen etkinlikte ‘zanaat önderlerini’ yalnız bırakmadı.

Merinos AKKM, saat teknolojilerinden makine sanayiine, pideli köfteden bıçakçılığa kadar onlarca sektörde yıllarca hizmet veren ailelerin buluşmasına sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nin organizasyonuyla Muradiye Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. Akşam saatlerinde organize edilen etkinlikte, Gazeteci Yazar Ahmet Emin Yılmaz moderatörlüğünde tecrübe paylaşımı da yapıldı. Pırlant Saat ve Mücevher firmasının sahibi Hayrettin Akpınar ile oğlu Fatih Akpınar, Ermaksan firmasının sahibi Erol Özkayanile oğlu Ahmet Özkayan, İdris Pideli Köfte firmasının sahibi İbrahim Alakoç, kızı Ayşen Alakoç ve oğlu Türker Alakoç, Öztüfek Tarihi Bursa Bıçakçısı’nın sahibi İhsan Balkan ile oğlu Mustafa Balkan, davetlileri temsilen ‘düzenlenen’ açık oturuma katıldı. Firma sahipleri ve son temsilciler, kurumlarının tarihçesi ve işleyişi, gelecek projeksiyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik sonunda katılımcılara, Başkan Alinur Aktaş tarafından ‘birer fincan takımı’ hediye edildi.

Zanaat önderlerine vefâ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanatkarlığınhassas noktalarının dile getirildiği gecede yaptığı konuşmada, mesleklerini ‘ustadan çırağa’ usulü ile çocuklarına devreden babalara vefa duygusuyla böyle bir organizasyonu planladıklarını ifade etti. Usta-çırak ilişkisinin tarih boyunca dünyanın her bölgesinde uygulanan karşılıklı öğrenme süreci olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Gönüllülük esasına dayanır ve çırak, ustanın desteğiyle istenilen gelişim hedefine ulaşmaya çalışır.Her çırak usta olamaz ama her usta çırak olmuştur. Usta; öğüt vermez, yönerge koymaz, ortalama söylemez, örtük-açık gütmez. Durur, bakar, dinler, gösterir, susar, konuşur, güler. Usta, kendini bulmasında çırağa arkadaşlık eder.Kısacası usta-çırak ilişkisi, öğrenilen mesleğin yeni nesillere aktarılması noktasında önemli ve gereklidir” dedi.

“Babanın sanatı, oğula mirastır”

Başkan Alinur Aktaş, bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğunu hatırlattı. Bu şirketlerin yüzde 30’unun ikinci kuşağa, yüzde 12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiğini, dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranının ise yüzde 3’te kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve bugün hala devam eden işletme sayısı 100’ü bulmuyor.Aile kültürü ve paylaşılan değerlerin varlığı, şirkete adanmışlık, hızlı karar alabilme gibi güçlü yanları olan aile şirketlerinin ülkemizdeki ömrü ortalama 25 yıl” diye konuştu. Aile işletmelerinin ömrünü 100 yıla çıkartabilmenin ancak mesleğini usta-çırak ilişkisine göre evladına aktaran atalar eliyle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “’Babanın sanatı oğula mirastır’ diyen atalarımızın sözüne uyarak, geleneksel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasına vesile olan, istihdama katkı sağlayan, ekonomimize can veren, siz değerli değerli büyüklerimize minnetlerimi sunuyorum.Babasından öğrendiği mesleği geliştirerek geleceğe taşıyan evlatları da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.