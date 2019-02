Bursa’da bağımsız belediye başkan adayının projeleri şaşırtıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinin Bağımsız Belediye Başkan Adayı 29 yaşındaki Muammer Akın, sıradışı seçim vaatleriyle şaşırtıyor. Kaçak yapıyı serbest bırakmak, Yıldırım’ı doğal çikolata üretim üssüne çevirmek bunlardan sadece bazıları.

Yıldırım’da Cumhur İttifakı adayı Oktay Yılmaz ve Millet İttifakı adayı Özgür Erdursun ile başkanlık için yarışacak olan bağımsız aday Muammer Akın, seçim projelerini anlattı. Aslen Erzurumlu olup ilk ve orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Akın, üniversite eğitimi ile iş hayatını aynı anda yürütüyor. 7 yıldır yenilebilir enerji üzerine çalıştığını belirten Muammer Akın, güneş enerjisi ve elektronik atık geri dönüşüm işi yaptığını anlattı. Akın, "Yıldırım’daki bütün resmi kurumların çatışı güneş paneli kaplanacak bunu belediye bünyesinde kurduğumuz kamu şirketi kuracak. Ve böylece millet olarak enerji bağımsızlığını kazanmış olacağız. Buradan başlayacak hareket Yıldırım’ın her mahallesine yayılacak" dedi.

Akın, "Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Vakfı ardından Saadet Partisi siyasi hayatımız böyle başladı. Ancak baktık Saadet Partisi CHP, İYİ Parti ve HDP ile toplantılar yapıyor bunun sonu ittifak hemen partiden istifa ettim. Dava ve mücadelemize tek başımıza devam ettik. Yerel seçimlerin gelmesiyle Yıldırım ilçesinde oluşan siyasi boşluktan dolayı aday olmaya karar verdim" diye konuştu.

Belediye Başkanlarının muhtarlar gibi partiden bağımsız olmaları gerektiğini savunan Akın, "Eğer başkanlar bağımsız olurlarsa beka meselesi ortadan kalkar, muhtar seçiminde neden beka meselesi konuşulmuyor çünkü partiyle ilgileri yok. İçişleri Bakanlığı adayların geçmiş sicillerine bakarak vatana ihanet durumu oluşan yada ihtimali olan kişileri aday olarak gösterilmesine izin vermeyecek. Belediye başkanları birinci kural, kuran ve bayrak, namus ve şerefi üzerine yemin ederek göreve başlayacaklar. Her yıl başkan ve ekibi mal beyanında bulunacak hiçbir başkan müteahhit olup gitmeyecek. Bütün büyük ihaleler web sitesinden canlı yayınlanacak" dedi.

En ilginç proje olarak, "Benim belediyemde kaçak yapı serbest olacak" diyen Akın, "Nasıl olacak belediye olarak biz size kaçak yapmayın desek de siz zaten yapacaksınız. Bunun için gelin imar planına göre projenizi biz çizelim. Kullanacağınız betonu demiri biz belirleyelim. Ve evi yaptıracağınız ustalar dahil belediyeye kayıt olsun böylece kaçak yapı binalarından çok sağlam dayanıklı belgeli binalar yapalım" dedi.

Belediye bünyesinde oluşturacağı fonla polis ve öğretmenlerin kredi borçlarını da kapatacağını vaat eden genç başkan adayı, "Ülkemizde aşırı derecede kredi ve kredi kartı borçlanması yüzünden çok sıkıntı çeken aileler var. Bu sıkıntı çeken ailelerin kafası rahat olması için belediye bünyesinde kuracağımız bir fon ile başta belediye çalışanları olmak üzere öğretmenlerin ve polislerin bir daha kredi kartı kullanmamak üzere kredi kartı borçlarını kapatacağız. Bu kapatılan borcun bedeli belli bir süre zarfında belediye fonuna geri ödenecek" dedi.

Yıldırım’da Türkiye’de ilk olmak üzere yapay zeka merkezi kuracağını ve bu merkezle gençlerin zamanlarını yazılım yaparak geçireceğini belirten Akın, "Geleceğin kodlamasını bizim gençlerimiz yazacak. Bunların hepsi mümkün mesele temel atmak temel ile birlikte o ruhu oluşturmak. Belediye bünyesinde elektronik atık geri dönüşüm merkezi kurularak ülkemizdeki milli sermayenin Yurt dışına çıkışını engelleyeceğiz. Böylelikle belediye kasasına ayda hatırı sayılır (15 milyon TL) net kazanç girecek. Bu işin alt yapısını kuran çevremizde insanlar var" dedi.

Göreve gelirse Yıldırım’ı çikolata üretim merkezi haline getireceğini belirten Akın, "Dünya genelinde en çok tüketilen tatlı çeşidi çikolata, sadece İsviçre ve Belçika’da 5 bin adet çikolata üretim ve satış yeri var. Ülkemizde de çok yoğun çikolata tüketimi herkes tarafından bilinmektedir. Bu yüksek cirodan pay almak için Yıldırım’da doğal çikolata üretim merkezi kuracağız. Bu üretim merkezinde GDO’suz, glikozsuz, nişastasız tamamen sağlıklı doğal çikolata üretilecek. Merkezden Tüm Türkiye’ye çikolata dağıtılırken her mahallede çikolata üretim ve satış yeri kurulacak" diye konuştu. Akın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ulaşım sıkıntısına gelirsek milletimize metro diye yeryüzünden giden Metrobüsten farkı olmayan treni metro diye sunuyorlar. Halbuki dünyada ilk yer altı treni 1863 yılında Londra da yapıldı 1925 yılında da Avrupa’nın yüzde 100’ü metro hatlarına sahipti. Eğer Yıldırım ve Bursa genelinde yer altı treni olursa ulaşımda hiçbir sıkıntı olmaz. Biz belediye olarak öyle bir konuma geleceğiz ki, elektrikten, elektronik atıktan, doğal çikolata dan ve diğer üretim merkezlerinden ek gelir sağlayarak tamamen kendi öz sermeyimizle bir çok projeye imza atacağız bunlardan biride metroyu yerin altına indirmek olacak. İlk başta tasarruf edeceğiz, tasarruf ile gelen parayı üretime kaydıracağız, ürettikçe kalkınacağız, kalkındıkça güçlenerek büyüyeceğiz. Bu milletin artık kaybedecek ne zamana nede paraya tahammülü yok. En önemli tespit ise bu dönem seçilen başkanların hepsi savaş başkanı olacak, öngörümüz o yönde. Emperyalistler, Siyonistler sınıra dayanmış gün sayıyor. Onun için bu dönemki başkanlar çok önemli, dinine, devletine, vatanına, milletine sadakatli başkanlar olmak zorunda."