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Bursa’da Balkan rüzgarı esecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu(BDT) perdesini 6’ncı defa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali için açıyor.

Bursa’da Balkan rüzgarı esecek

Bursa Devlet Tiyatrosu(BDT) perdesini 6’ncı defa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali için açıyor. BDT Genel Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, Bursa olarak Balkanlarla köprü olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Festival 8 Mart’ta Romanyalıların "Yansıma" oyunuyla başlayacak.
Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’nin altıncısının tanıtım toplantısı Gold Majesty’de gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde tiyatro ve ses sanatçıları mini bir konser verdi. Ses sanatçısı Betül Bilgin "Ederlezi" ve "Ah Bursalı", Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ufuk Şener "Lüküs Hayat"ı, yine Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Demet Oran da "Cihan Yandı Kanlı Nigar"ı seslendirdi. Toplantıda konuşan BDT Genel Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, 2013 yılının Mart ayında Bursa ile Balkanlar arasına temelini attıkları tiyatro köprüsünün, aradan geçen altı yılda daha da güçlendiğini aktardı. Festivalde sahne almak isteyen ekip sayısının arttığını söyleyen Bayraktutan, "Altı yıl önceki kadar heyecanlı ve mutluyuz. Ayrı düşmüş sesleri, yüzleri, kalpleri kavuşturmaktan, Balkanların renklerini, Balkan tiyatrosunun en seçkin örneklerini Bursa sahnesine taşımaktan gururluyuz" dedi.
Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova ülkelerinden 12 oyun sahnelenecek. Festival perdesi geleneksel olduğu üzere 8 Mart’ta açılacak. İlk sahne "Yansıma" adlı oyun ile Romanya’dan Ligthwave Tiyatrosu’nun olacak. Festival 26 Mart’ta son bulacak. Festivalde ayrıca İstanbul Devlet Tiyatrosu "Kosovalı Peer Gynt" ile Ankara Devlet Tiyatrosu "Eyvah Nadir" ve Bursa Devlet Tiyatrosu da "Kapılar" oyunuyla sahne alacak. Ankara Devlet Tiyatrosu ayrıca Moliere’in "Cimri"sini sahneleyecek. Bu oyunda seyircileri bir sürpriz bekliyor. Oyunun başrolünde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ’Cimri’ rolüyle Bursalılarla buluşacak. Hayali Ufuk Durmaz her gece 19.45’te fuayede "Hacivat-Karagöz" gösterisi yapacak.

Bursa’da Balkan rüzgarı esecek

Bursa’da Balkan rüzgarı esecek

Bursa’da Balkan rüzgarı esecek

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