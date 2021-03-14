HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da başıboş at arabası karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Bursa’da başıboş at arabası karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

14.03.2021 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da başıboş at arabası hızlı bir şekilde yolda giderken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’da başıboş at arabası hızlı bir şekilde yolda giderken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa’da sahibinin elinden kaçan başıboş at arabası sokaklarda hızlı şekilde ilerlemeye başladı. At arabası bir sokakta karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafa çarpışırken, park halindeki bir araca da zarar verdi.
O anlar ise at arabasının arkasından giden otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Başıboş at arabası daha sonra hızlı bir şekilde gözden kayboldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Ünlü yazar hayatını kaybettiÜnlü yazar hayatını kaybetti
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Pilot tarafından kaydedildi! Marmara Denizi'nde sahil güvenlik harekete geçti

Pilot tarafından kaydedildi! Sahil güvenlik harekete geçti

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’deki huzurevlerine övgü

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye'ye övgü

Son Dakika: Ünlü yazar Erol Toy hayatını kaybetti! Erol Toy kimdir?

Ünlü yazar hayatını kaybetti

Amasra'da 103 kişi ishal ve mide bulantısıyla hastaneye başvurdu

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Kısıtlamayı ihlal edip alkollü araç kullandı: Niye beni çeviriyorsunuz?

Kısıtlamayı ihlal edip polise yakalandı: Niye beni çeviriyorsunuz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.