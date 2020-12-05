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Bursa’da başkası adına düzenlenen evrakla sokağa çıktı, ceza yemekten kurtulamadı

05.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde başkasının adına düzenlenmiş kargo evrakı ile trafiğe çıkan bir kişiye 3 bin 150 TL ceza kesildi.Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00 itibariyle başladı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde başkasının adına düzenlenmiş kargo evrakı ile trafiğe çıkan bir kişiye 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00 itibariyle başladı. Toplam 56 saat sürecek olan kısıtlamada, Bursa polisi kentin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu 81 ili kapsayan 56 saatlik kısıtlama saatlerin 21.00 olmasıyla başladı. 7 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar devam edecek olan kısıtlama sebebiyle cumartesi ve pazar günlerinde sokağa çıkılamayacak.
Kısıtlamanın ilk gününde Haşimişcan Caddesi üzerinde polisler tarafından durdurulan bir vatandaş kargocu olduğunu iddia etti. Polislerin yaptığı inceleme sonucu düzenlenen sokağa çıkma izninin başkası adına düzenlendiği anlaşıldı. Kendisi adına evrak düzenlenmesi gerektiği vatandaşa anlatılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin150 TL para cezası kesildi. Bursa polisi gün boyu ve yarın da şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması tedarik zincirini aksatmayacak meslek grupları ile özel izinli vatandaşları kapsamıyor.

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