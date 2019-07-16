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Bursa'da, 'Bayrak ve Demokrasi' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:07 | Son Güncelleme

BURSA'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 'Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi.

Bursa'da, 'Bayrak ve Demokrasi' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Semih ŞAHİN- Merve KIZILKAYA- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 'Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, Bursa protokolünün yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.
Anma etkinlikleri kapsamında Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen anma töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam etti. Yapılan gösterilerin ardından Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.
'KARDEŞLİK NOKTASINDA AYRIŞMAYALIM'
Meydanda vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Hain darbe kalkışmasının bu yıl 3'üncü senesi. Bu vesileyle 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O kalkışmada yaralanan 2 binden fazla vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz gecesi, demokrasiye, devlete, devlet işlerine ve yürüyen sisteme karşı illegal bir kalkışma yaşandı. Milletin paralarıyla alınan silahlarla, milletin okullarında okuyup milletten rütbe alan bir kısım FETÖ terör mensupları devleti ele geçirmeye çalıştı. Ben askerlerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimizin, vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı inançlı yürekleri sayesinde kalkışma bertaraf edildi. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Biz G20 ülkesiyiz. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biriyiz. Herşeyi tartışalım, farklı konularda ayrışalım fakat birlik, beraberlik ve kardeşlik noktasında ayrışmayalım. Bu tabloyu Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz akşamı olduğu gibi, her zaman muhafaza edelim" dedi.
'MİLLETİMİZ, KARANLIK GECEYİ AYDINLIĞA ÇEVİRDİ'
Vali Canbolat ise, "FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir. Millet olarak vermiş olduğumuz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür kalmayı karakter haline getiren bu aziz milletin hiç bir vakit işgallere ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net göstergesidir. 15 Temmuz milletimizin tıpkı Çanakkale'de, istiklal harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek tek bilek olup, kökü nerede olursa olsun bu millete ve ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumadır. Aziz milletimiz o gece vermiş olduğu mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun, neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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