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Bursa'da bayram namazı için camilere akın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

BURSA'da kent sakinleri bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bursa'da bayram namazı için camilere akın

Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kent sakinleri bayram namazını kılmak için camilere akın etti.
Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Ulu Cami önünde yoğunluk yaşandı. Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar bayram namazını avlulara serdikleri sedirlerin üzerinde kıldı. Namaz sonrası tekbir ve duaların ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaşırken camilerde gül suyu ve kolonya ikram edildi.

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Bursa'da bayram namazı için camilere akınBursa'da bayram namazı için camilere akınBursa'da bayram namazı için camilere akınBursa'da bayram namazı için camilere akın

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