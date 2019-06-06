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Bursa'da bayramda 'Tahta Araba Yarışları' geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, her yıl Ramazan Bayramı'nda düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, her yıl Ramazan Bayramı'nda düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükorhan'da tarihi mirasa sahip çıkmak için yapılan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları' büyük ilgi gördü. Ahşap malzemeler kullanılarak yapılan arabaların sürücüleri, birbirlerini geçmek için kıyasıya mücadele etti. 20 kişinin katıldığı yarışı, Recep Softa kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödül ve plaket takdim edildi.

Kırsal Düğüncüler Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya, kaybolan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kaya, modern ismiyle tornetler kullanılarak gerçekleştirilen yarışlarda geçmişteki anıları canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların gelişen teknoloji ile birlikte uzaklaştığı değerlere tekrar dönmesini sağlayan yarışlar aynı zamanda insanların bir araya toplanmasına ve neşeli bir bayram geçirmesine katkı sağlıyor" dedi.

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