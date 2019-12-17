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Bursa'da bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 20:00 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, bir apartmandan bebek arabası ve bisikletin çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren 2 kişi, çocuk bisikleti ile bebek arabasını alarak uzaklaştı. Araba ve bisikletin yerinde olmadığını fark eden Gülsüm Özkalay durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler O.Ş. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Özkayal, yaptığı açıklamada, bebek arabasını ikiz çocuklarının doğum günü için kısa bir süre önce aldıklarını belirterek, "Daha taksitleri bitmemişti. Binaya güpegündüz girmişler, çok rahat bir şekilde bisikletle arabayı çalıp gitmişler. Dava sürecini yakından takip ediyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Şüphelileri kısa sürede yakalayan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bu arada hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek arabası bisiklet hırsızlık

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