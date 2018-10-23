Bursa'da bebek ölümüne soruşturma

Bursa'da yaşayan Ekrem ve Gülşen Gürbüz çiftinin 40 gün önce dünyaya gelen ikizlerinden birinin bronşit tanısıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi, diğerinin de yoğun bakıma alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İkizlerden birinin tedavisinin sürdüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde bekleyen baba Ekrem Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizleri Eray Taha ve Ebrar Ezgül'ün 40 gün önce dünyaya geldiğini anlattı.
Geçen cuma günü rutin kontrol için Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine gittiklerini belirten Gürbüz, burada göbek bağında iltihaplanma olan ikizlerden Eray Taha'ya müdahale edildiğini kaydetti.
Gürbüz, muayene eden doktorun iki gün sonra yeniden kontrole gelmelerini istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Pazar günü kontrol için yeniden hastaneye gittik. Fakat, doktorumuz Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi Ek Bina'da olduğunu söyledi. Bunun için biz de oraya gittik. Doktor kontrolünü yaptı, göbek bağının iyileştiğini söyledi. Detaylı kontrol yapan doktor erkek bebeğin bronşit olduğunu ifade etti. Hastalığın kız bebeğe de bulaşmış olabileceğini dile getirerek, hastaneye yatırılmasına karar verdi. Daha sonra serum vermek için damar yolunu açtılar. O ana kadar hiçbir anormallik yoktu."
Kısa süre sonra Ebrar Ezgül'ün morarmaya başladığını fark ettiğini anlatan Gürbüz, "Hemşireye haber verdim. Hemşire baktı durumu iyi değil. Bakım odasında beklerken oğlum da morarmaya başladı. Sonra müdahale ettiler ve Dörtçelik Çocuk Hastanesine sevk ettiler. Ondan sonra çocuğum bir gitti, bir daha göremedim. Doktor hanım birinin öldüğünü söyledi. Diğeri ise şu an yoğun bakımda tedavi görüyor." ifadeleri kullandı.
- "Kimseyi suçlamak istemiyorum"
Gürbüz, bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ne olduysa damar yolu açıldıktan sonra oldu. Kesin bir ihmal var ama kimseyi de suçlamak istemiyorum. Doktor da iyi niyetliydi bundan da eminim. Bebeğim gitti, ciğerim yanıyor. Savcı beye de anlattım bunları. Kızıma otopsi yaptılar ve defnettik. Şu an yoğun bakımda yatan bebeğime teşhis konulamadı. Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu bekliyoruz."
Öte yandan savcılığın soruşturma yürüttüğü olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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