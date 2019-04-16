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Bursa’da belediyelerde başkanların yardımcıları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde başkanlığa vekalet edecek 5 ismi belirledi.

Bursa’da belediyelerde başkanların yardımcıları belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde başkanlığa vekalet edecek 5 ismi belirledi. İlçe belediyelerindeki başkan yardımcıları da koltuğa oturdu
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan ilk oturumunda meclis başkan vekilleri ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlenmişti. Başkan Aktaş, Belediye Başkanlığı’na vekalet etmek üzere meclis üyeleri arasından 4, eski danışman kadrosundan da bir ismi vekil olarak tayin etti.
Büyükşehir Belediye Meclisi’ninOsmangaziliüyesiMurat Demir, İnegöllü üyesiHalide Serpil Şahin, Yıldırımlı üyesiAhmet Yıldızile Yenişehirli üyesiSüleyman Çelikseçilmiş başkan vekilleri oldular.Aktaş, geçen dönemDanışma Kurulu’nda bulunanAK Parti Bursa İl Kadın Kolları BaşkanıGülten Kapıcıoğlu’nu da dışarıdan başkanvekili olarak seçti.
Osmangazi Belediyesi’nde ise eski kadro değişmedi. Hasan Hüseyin Erdönmez, Yunus Şahin, Halil Döner ve Cem Kürşat Hasanoğlu yeniden başkan yardımcısı olarak atandı.
Yıldırım’da ise Ali Mollasalih, Servet Hocaoğlulları, Yaşar Elmas ve Yusuf Demirok başkan yardımcısı olmuştu.
Geçtiğimiz hafta sonu Mustafa Bozbey’den mührü devrelan Turgay Erdem de Osman Ayradilli, Remzi Çınar, Zafer Yıldız ve Adem Vural’ı başkan yardımcısı olarak görevlendirdi. Başkan yardımcıları görevlerine başlarken hemen hemen tüm belediyelerin de ilk meclis toplantıları gerçekleşmiş oldu.

Bursa’da belediyelerde başkanların yardımcıları belli oldu

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