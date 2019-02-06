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Bursa'da bıçakla taksiciyi gasp eden kadın, Osmangazi Köprüsü'nde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

BURSA'da bindiği takside şoförü darp ederek aracı gasp eden kadın, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

BURSA'da bindiği takside şoförü darp ederek aracı gasp eden kadın, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, gece yarısı merkez Yıldırım İlçesi Bursa çevre yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat Destanlı (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına yanaşan Temel, mesafenin uzak olduğunu belirterek, Destanlı'dan bir miktar para istedi. Bunun üzerine Destanlı, iddiaya göre Temel'i önce şok cihazıyla etkisiz hale getirdi sonra da çantasından çıkardığı bıçağı şoförünün boğazına dayayıp ve taksiden inmesini istedi. Temel'in taksiden inmesinin ardından araca binen Destanlı, İstanbul istikametine doğru hareket etti. Taksi şoförünün ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, çevre illere de haber verdi.
KÖPRÜDEKİ POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI
Destanlı, taksiyle Osmangazi Köprüsü gişelerine geldiği sırada Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Destanlı, buradaki işlemlerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
ŞOK CİHAZIYLA SALDIRDI, BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI
Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan taksi şoförü, yolcunun gece yarısı aracına bindiğini belirterek, ilk başta adres vermediğini ve bir süre ilerledikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine yolcudan para istediğini belirten Temel, Para talep etmem üzerine şok cihazı ile bana müdahale edince ben sersemledim. Ardından el frenini çekti. Anahtarı alarak arabadan indi ve sonrasında da ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı dedi.

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