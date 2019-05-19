HABER

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 00:54 | Son Güncelleme

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir süre önce Ahmet C. (21) ile Samet Göre (25) arasında sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşandı.

Gülbahçe Mahallesi Güney Sokak'ta karşılaşan ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Ahmet C, Göre'yi kasığından bıçaklayarak kaçtı. Sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Göre'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gece bekçileri, şüpheliyi olay yeri yakınında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, gazetecilere "Anneme küfretti vurdum, pişman değilim." dedi.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Üniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptıÜniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptı
Üsküp’te gelenek bozulmadıÜsküp’te gelenek bozulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçakla yaralama Bursa

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Fırtına, Kartal'ı avladı

Fırtına, Kartal'ı avladı

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.