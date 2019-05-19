Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir süre önce Ahmet C. (21) ile Samet Göre (25) arasında sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşandı.
Gülbahçe Mahallesi Güney Sokak'ta karşılaşan ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Ahmet C, Göre'yi kasığından bıçaklayarak kaçtı. Sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Göre'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gece bekçileri, şüpheliyi olay yeri yakınında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, gazetecilere "Anneme küfretti vurdum, pişman değilim." dedi.
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