HABER

Bursa'da bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

Yıldırım ilçesindeki cami avlusunda bulunan çay bahçesinde bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, cami avlusunda bulunan çay bahçesinde otururken 6 kişi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Akşemsettin Camisi'nin avlusundaki çay bahçesine gelen 6 kişi, bahçede oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ö. (35) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Nuri Ö'yü darbetti. Bu sırada zanlılardan biri Nuri Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheliler, yere yığılan Nuri Ö'yü bir süre daha darbettikten sonra geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nuri Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobille caminin avlusuna gelen 6 şüpheli, masada oturan Nuri Ö'nün yanına giderek saldırıyor, daha sonra söz konusu kişiyi bıçaklayıp darbediyor.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Fatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyorFatih'te 'Türkçe tabela' kuralına uyulmuyor
Eren Erdem MİT TIR’ları davasında tanık oldu! Eren Erdem MİT TIR’ları davasında tanık oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu bıçaklı kavga Bursa cami

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

Süper Loto sonuçları 30 Ağustos: Zafer bayramında 2. devir!

Süper Loto sonuçları 30 Ağustos: Zafer bayramında 2. devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.