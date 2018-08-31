Bursa'da bıçaklı kavga

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, cami avlusunda bulunan çay bahçesinde otururken 6 kişi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Akşemsettin Camisi'nin avlusundaki çay bahçesine gelen 6 kişi, bahçede oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ö. (35) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Nuri Ö'yü darbetti. Bu sırada zanlılardan biri Nuri Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheliler, yere yığılan Nuri Ö'yü bir süre daha darbettikten sonra geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nuri Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kavga anı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobille caminin avlusuna gelen 6 şüpheli, masada oturan Nuri Ö'nün yanına giderek saldırıyor, daha sonra söz konusu kişiyi bıçaklayıp darbediyor.
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