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Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 02:13 | Son Güncelleme

Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, İhsan K. ayrıldığı eski eşiyle konuşmak için Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak'taki evine gitti. Bir süre kapıda konuşan ikili tartışmaya başlayınca, İhsan K. eski eşini darp etmeye başladı.

Kadının darp edildiğini gören komşusu Ali D. ikiliyi ayırmaya çalışarak, İhsan K'ya tepki gösterdi. İhsan K. bunun üzerine Ali D'ye saldırarak, burnunu kırdı.

Ali D. ise eline aldığı bıçakla İhsan K'yı yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ali D'yi yapılan müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, İhsan K. kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesine gitti.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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2 yaralı Bursa kavga

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