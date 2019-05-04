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Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Merkez Osmangazi ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan kişi yaralandı - Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde borç meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı.

İntizam Mahallesi Tabak Sokağı'nda, H.İ.C.K. ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.

Borç meselesi yüzünden başladığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, yanında taşıdığı bıçakla H.İ.C.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timleri, M.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralının ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, bir süre yumruklaşan iki kişiden M.Ç'nin, H.İ.C.K'yi bıçakladığı görülüyor.

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