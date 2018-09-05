Bursa'da, Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yangın (2) - Yeniden

Berktuğ ÖNCÜ- Osman ŞİŞKO- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) çatı katında akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Çatı katındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatı katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon çalışmaları sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede BTM'nin çatısını sardı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 itfaiye aracının katıldığı yangın, söndürme çalışmaları sırasında binanın yüksek olması nedeniyle yakında bulunan vinç firmasından araçlar getirildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

VİZYON PROJESİYDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirildi. Merkezde 14 farklı alanda 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunuyor. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, Bilim Kafe ve BTM Dükkan'ın yer aldığı merkezde çocukların bilimsel kampların, atölye çalışmaların, bilimsel şovların yapıldığı bölümler de bulunuyor.