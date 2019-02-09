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Bursa'da 'Bilim Virüsü' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

BURSA İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Borçelik tarafından liseli gençlerde bilim tutkusu oluşturmak için 'Bilim Virüsü' etkinliği düzenlendi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Borçelik tarafından liseli gençlerde bilim tutkusu oluşturmak için 'Bilim Virüsü' etkinliği düzenlendi. Bursa'da, Borçelik ve BUİKAD tarafından düzenlenen programa Bursa Mimar Sinan, Bursa Hürriyet, Gemlik, Orhangazi ve Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden 28 öğrenci katıldı. 'Bilim Virüsü'nün açılışında konuşan Bilim Virüsü Platformu Kurucusu Şule Yücebıyık, İstanbul'da 120 öğrenciye ulaştıklarını ve bu sayıyı arttırmayı düşündüklerini belirterek, "Bilim virüsü, liseli gençlere bilim tutkusunu bulaştırmak için kurulan bir sosyal girişimdir. Biz, içinde eğitmenlerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, uzmanlık sahiplerinin olduğu gönüllü bir organizasyonuz. Liseli gençlerin eğitimlerini desteklemek, bilimsel tutku ve meraklarını karşılamak için atölye programları düzenliyoruz. Bu programlarımızın içinde yeni nesil yetkinlikler, soru sorma, düşünme, analiz etme, felsefe, biyoloji, biyomimikri, fizik gibi konuları ders formatından uzak, hayatla bağlaşan noktada vereceğimiz bilgiler seviyesinde eğitimler veriyoruz. İstanbul'da 120 öğrenciye 6 haftalık programlarda derinlemesine eğitim verdik" dedi. YALÇIN: MESLEK LİSELERİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BUİKAD Başkanı İpek Yalçın ise meslek liselerinde yürüttükleri projeyle Türkiye'nin geleceğinin inşa etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "BUİKAD, tüm çalışmalarında kadının varoluşunun güçlendirilmesi ve kadın istihdamının arttırılması konusunda projelerinin içinde yer alıyor ama tüm projelerde asıl etkinin eğitim olduğunun farkındayız. Türkiye'deki eğitim kalitesinin de arttırılması gerektiğini biliyoruz, bu yüzden de bilim virüsünün Bursa'da olması bizim için çok önemli. İlk defa meslek lisesi grubuyla çalışıyoruz. Meslek liseleri Türkiye için çok önemli, Türkiye'nin eğitim kalitesini ve kaderini değiştirecek projelerin bunlar olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Borçelik Kurumsal İletişim Yöneticisi Elif Aygül de bilimle yetişen gençlerin gelecek adına umut ışığı olduğunu açıklayarak, "Ülkemizin geleceğinin bilime önem veren, hayata ve sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşan gençlerin geleceğine bağlı olduğuna inanıyorum. Biz de Borçelik olarak 25'inci yılımızda böyle bir etkinliğe imza atığımız için çok mutluyuz" ifadesini kullandı. 'Bilim Virüsü' atölyesinde eğitim alan, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Talha Türk ise etkinliğin kendisi için faydalı geçtiğini belirterek, "Bilime aç bir insanım. Bu programa da bu nedenle katıldım. Bu programa katılabildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü burada hocalarımızdan aldığımız bilgileri hayatımızda uygulayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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