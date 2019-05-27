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Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 06:44 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık bin kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık bin kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Özel Hareket, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere bin kişilik polis ekibi başta Bursa merkezli olmak üzere Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp girerken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Operasyon sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken resmi rakamların emniyet müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu
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