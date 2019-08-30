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Bursa’da binlerce kişi bir araya geldi, Türkiye haritasını oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda dolayısıyla düzenlediği etkinlikte binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu.Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyenler saat 17.00’den itibaren stadyuma gelmeye başladı.

Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda dolayısıyla düzenlediği etkinlikte binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu.
Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyenler saat 17.00’den itibaren stadyuma gelmeye başladı. Nilüfer Bando da alanda verdiği konserle coşkuyu artırdı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nurhayat Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, çok sayıda partili, dernekler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de “Zafer Hepimizin” faaliyetine katılarak haritada yer aldı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda Türkiye haritası tamamlandı ve alanı dolduran binlerce katılımcı İstiklal Marşı’nı okudu.

“Biz Türkiye’yiz ve böyle çok güzeliz”
Türkiye haritasının oluşturulmasının ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’nın dört bir yanından gelip fotoğrafta yer alan bütün gönüllülere teşekkür etti. Başkan Erdem, “Biz o özgürlük savaşçılarının torunları olmaktan onur duyuyoruz ve başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. O nedenle bu zafer hepimizin. Bizler bugün Dumlupınar’da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancımızı yeniden hatırlamak için, Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı haykırmak için bir aradayız. Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. Az önce havadan çekilen fotoğraf o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye’yiz ve böyle çok güzeliz. Geçmişte olduğu gibi yine omuz omuzayız ve her şeye rağmen hala dimdik ayaktayız. Biz birlikteyken güzeliz ve hep öyle kalacağız” dedi.
Başkan Turgay Erdem’in konuşmasının ardından düzenlenen havai fişek gösterisi coşkuyu artırırken, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da “Nirengi” gösterisi ile faaliyete katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

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