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Bursa'da binlerce kişiden Mehmetçik'e asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Karacabey ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için aynı anda asker selamı verdi - Belediye Başkanı Ali Özkan: - "Buradan bizim için savaşan Mehmetçik'e bir selam göndermek istedik. Bilsinler ki gönüllerimiz ve kalplerimiz onlarla. Allah yardımcıları olsun"

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi, asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerle destek için bir araya geldi.

Aralarında çeşitli meslek gruplarının da olduğu vatandaşlar, terörü lanetleyen sloganlar attıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında binlerce kişi, pankart ve Türk bayrakları açarak aynı anda asker selamı verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır ötesindeki Mehmetçik'in mücadelesine her şeyleriyle destek verdiklerini söyledi. Oradaki askerlerin çok önemli bir görev yürüttüğünü belirten Özkan, asker selamıyla onlara moral vermek istediklerini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın maçlarda verdiği asker selamının ardından UEFA'nın çifte standartla soruşturma başlattığını hatırlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Birçok platformda Türk milleti, gözünden sakındığı Mehmetçik'e destek amaçlı asker selamıyla destek vermeye çalışıyor. Çeşitli ülkelerden bununla ilgili özellikle sporcularımıza tepkiler geldi. Biz bunu çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Karacabey halkı olarak askerimize destek için binlerce kişi bu meydanda bir araya geldik. Buradan bizim için savaşan Mehmetçik'e bir selam göndermek istedik. Bilsinler ki gönüllerimiz ve kalplerimiz onlarla. Allah yardımcıları olsun."

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