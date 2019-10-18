Bursa'da binlerce kişiden Mehmetçik'e asker selamı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır ötesindeki Mehmetçik'in mücadelesine her şeyleriyle destek verdiklerini söyledi. Oradaki askerlerin çok önemli bir görev yürüttüğünü belirten Özkan, asker selamıyla onlara moral vermek istediklerini ifade etti.

"Birçok platformda Türk milleti, gözünden sakındığı Mehmetçik'e destek amaçlı asker selamıyla destek vermeye çalışıyor. Çeşitli ülkelerden bununla ilgili özellikle sporcularımıza tepkiler geldi. Biz bunu çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Karacabey halkı olarak askerimize destek için binlerce kişi bu meydanda bir araya geldik. Buradan bizim için savaşan Mehmetçik'e bir selam göndermek istedik. Bilsinler ki gönüllerimiz ve kalplerimiz onlarla. Allah yardımcıları olsun."

