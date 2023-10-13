Bursa’da bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı.İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlerin yaşadığı Yenice Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.
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