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Bursa’da bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı

13.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı.İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlerin yaşadığı Yenice Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Bursa’da bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı

Apartmandaki 31 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen 31 şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.

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