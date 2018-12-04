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Bursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 13:15 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin son bir ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 487 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin son bir ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 487 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda 371 uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 4 kilo 206 gram metamfetamin, 2 kilo 331 gram esrar, 1,5 kilo bonzai, çok sayıda ecstasy hap, 50 gram kokain, 35 gram eroin, 20 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan 76 bin lira para ele geçirildi. Ekipler, 487 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 73'ü tutuklandı.
Emniyet yetkilileri, operasyonların aralıksız süreceğini bildirdi.

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Bursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandıBursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandıBursa'da bir ayda 487 kişi uyuşturucudan yakalandı

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