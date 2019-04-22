Bursa'da Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneğince "Bir Demet Yasemen" konseri düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Remzi Çelikyay yönetti.
Konserde, Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerini, solistler ve Zeki Müren Türk Müziği Korosu seslendirdi.
Gecede "Hatıralar ", "Gözleri Aşka Gülen", "Ah Bir Ataş Ver" şarkılarına müzikseverler zaman zaman eşlik etti.
Konser sonunda sanatseverleri selamlayan şef ve solistler uzun süre alkışlandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum