Bursa'da, bir derede daha toplu balık ölümü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa ve Kulaca mahallelerinden geçen derelerde görülen toplu balık ölümü, bu kez Akçasu Deresi'nde meydana geldi.
Bursa- Ankara yolu kenarında akan Akçasu Deresi'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Derede kıyıya vuran balıkları görenler, şaşkınlık yaşarken, derenin kirli ve köpüklü akması ise dikkat çekti.
İnegöl'de, bu yıl farklı dönemlerde, derelerde 4 kez toplu balık ölümlerinin meydana gelmesi tepkilere neden oldu. Boğazköy Barajı ile Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen balık ölümlerine Akçasu Deresi'ndeki toplu balık ölümü de eklendi. Balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarlar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, derede inceleme yaparak, sudan ve ölü balıklardan numuneler aldı.
Balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını isteyen çevre sakinlerinden Sinan Coşartekin (21), "Dere uzun zamandır kirli akıyor. Biz bu dereden tarım alanlarımızı suluyoruz. Derenin üzerinde köpükler de var. Bunun nedeni dereye atılan kirli atıklar olmalı. Bu sebeple derede balık ölümleri yaşandı. Endişeliyiz. Bu dereden küçükbaş hayvanlar da su içiyor. Yetkililerden, toplu balık ölümlerinin sebebinin araştırmasını istiyoruz. Dereyi kirletenlerin de bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı
Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum