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Bursa'da, bir derede daha toplu balık ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa ve Kulaca mahallelerinden geçen derelerde görülen toplu balık ölümü, bu kez Akçasu Deresi'nde meydana geldi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa ve Kulaca mahallelerinden geçen derelerde görülen toplu balık ölümü, bu kez Akçasu Deresi'nde meydana geldi.

Bursa- Ankara yolu kenarında akan Akçasu Deresi'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Derede kıyıya vuran balıkları görenler, şaşkınlık yaşarken, derenin kirli ve köpüklü akması ise dikkat çekti.

İnegöl'de, bu yıl farklı dönemlerde, derelerde 4 kez toplu balık ölümlerinin meydana gelmesi tepkilere neden oldu. Boğazköy Barajı ile Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen balık ölümlerine Akçasu Deresi'ndeki toplu balık ölümü de eklendi. Balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarlar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, derede inceleme yaparak, sudan ve ölü balıklardan numuneler aldı.

Balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını isteyen çevre sakinlerinden Sinan Coşartekin (21), "Dere uzun zamandır kirli akıyor. Biz bu dereden tarım alanlarımızı suluyoruz. Derenin üzerinde köpükler de var. Bunun nedeni dereye atılan kirli atıklar olmalı. Bu sebeple derede balık ölümleri yaşandı. Endişeliyiz. Bu dereden küçükbaş hayvanlar da su içiyor. Yetkililerden, toplu balık ölümlerinin sebebinin araştırmasını istiyoruz. Dereyi kirletenlerin de bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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