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Bursa’da bir kamyon ve bir minibüs alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’da aynı gün farklı noktalarda bir minibüs ve kamyonda yangın çıktı.

Bursa’da aynı gün farklı noktalarda bir minibüs ve kamyonda yangın çıktı. Alevlere teslim olan iki araç da kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
İlk yangın Gürsu ilçesinde meydana geldi. 35 metrelik yolda bir servis minibüsü alev alev yanarken o anlar vatandaşlarca görüntülendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen minibüs kullanılmaz hale geldi.
İkinci yangın ise Yıldırım ilçesi Otosansit Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Park halindeki kamyonun kupa kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kasadaki malzemeler yanmadan kamyonu söndürdü. İki yangın olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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