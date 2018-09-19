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Bursa'da bir kişi tabancayla kardeşini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir kişi, tartıştığı erkek kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden tartışma yaşandığı öğrenilen Muharrem Y. (64) ile kardeşi Ramazan Y. (57), Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağının önünde yeniden tartışmaya başladı.

Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran Muharrem Y, kardeşine 1 el ateş etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ramazan Y'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, zanlıyı olay yerinde gözaltına aldı. Şüphelinin, ifadesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle kardeşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kardeşinin yanına gelen Muharrem Y'nin, belindeki tabancayı çıkarıp ateş ettiği anlar yer alıyor.

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